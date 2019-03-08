انفجار سيارة مفخخة في حي المثنى بجانب الموصل الايسر

2019/03/08 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا، انه" انفجرت سيارة مفخخة في حي المثنى بجانب الموصل الأيسر استهدفت مطعم "سبايسي" الشعبي في المدينة".

واضاف المراسل، ان" سيارات الاسعاف توجهت الى مكان الحادث لنقل الجرحى"، مبينا، انه" لا توجد حصيلة اولية لعدد القتلى حتى الان".انتهى..م.ر

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