ضبط واتلاف (2) طن من الدجاج المُسحب محلي المنشأ لعدم صلاحيته للإستهلاك بكربلاء

2019/03/08 | 20:23

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كربلاء – عراق برس- 8 آذار / مارس: أعلنت الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء ضبط وإتلاف (2) طن من مادة الدجاج المُسحب ( محلي المنشأ ) مُعد للتسويق في أسواق المحافظة بسبب عدم صلاحيته للإستهلاك البشري.

وتابع مدير شعبة الرقابة الصحية ، إنه ” وأثناء قيام إحدى فرقنا الرقابية الصحية بجولة تفتيشية دورية على المعامل الغذائية لمتابعة طرق تصنيعها وحفظها ، فقد تمكنت من ضبط كمية من مادة الدجاج المُسحب ( محلي المنشأ ) ، كانت معدة للبيع في أسواق المحافظة، وقد تم حجزها وإرسال نموذج منها للفحص المختبري لغرض التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ، حيث أظهرت نتيجة الفحص ( فشلها كيمياويا ) ، و قمنا بإتلافها في مناطق الطمر الصحي وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم (4) لسنة 2011 ، وحسب قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة” .



انتهى اح

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