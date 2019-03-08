حاجز أمني يمنع المتظاهرين من تجاوز قصر الشعب الجزائري ويطلق الغاز المسيل للدموع

2019/03/08 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد فلسطيني واًصيب 42 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بالجمعة الـ50 لمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء مشاركته بمسيرات العودة.

وأضافت الصحة “أصيب 42 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال، منهم سيدتين و15 طفلا بالإضافة إلى إصابة 4 مسعفين و2 من الصحفيين بإصابات مختلفة”.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة في الجمعة التي أطلق عليها “جمعة المرأة الفلسطينية” ضمن مسيرات العودة.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 مارس/آذار من العام الماضي واستشهد خلالها نحو 258 فلسطينياً وأصيب نحو 29 ألف آخرين بجراح مختلفة.

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