ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية

2019/03/08 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الأزهر الشريف، نساء مصر والعالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس/أذار من كل عام، مشددا في بيان على تويتر على مواصلة دعمه الكامل للمرأة ودورها البارز في المجتمع، فالنساء شقائق الرجال وصانعة الأجيال وعنصر فعال في نهضة المجتمع.وأشاد الأزهر الشريف بما تقدمه المرأة عموما والمرأة المصرية بشكل خاص في دعم عجلة الإنتاج وحفظ الأمن والاستقرار، عالِمة وعاملة ومعيلة ومربية.وأكد في بيانه أن المرأة أثبتت نجاحها في تولي المسؤوليات والمساهمة في دعم مسيرة التطوير وتنمية المجتمعات، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تضطلع فيها المرأة بدور محوري في الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع.

ويشير الأزهر إلى أن موقفه تجاه المرأة نابع من الإسلام الذي كرمها وسبق الجميع في منحها حقوقها كاملة وحررها من القيود والأغلال التي كانت عليها في العصور السابقة.

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