2019/03/08 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- ناس أفاد مراسل “ناس”، الجمعة، بوقوع انفجار في الجانب الاسير من مدينة الموصل دون تحديد عدد الضحايا.ونقل المراسل عن مصدر أمني، اليوم (8 اذار 2019)، أن “الانفجار وقع في حي المثنى، مستهدفاً تجمعاً للمدنيين”، فيما لم يحدد عدد الضحايا لغاية الان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



انفجار يهز ايسر الموصل NAS | موقع ناس الرسمي.

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