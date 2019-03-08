2019/03/08 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفجار عجلة مفخخة في حي المثنى بالساحل الأيسر بالموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/08 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنفجار عجلة مفخخة في حي المثنى بالساحل الأيسر بالموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنفجار عجلة مفخخة في حي المثنى بالساحل الأيسر بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).