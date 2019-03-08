بارزاني يعلن الغاء نظام ادخار رواتب موظفي الاقليم

2019/03/08 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ أربيل

أعلن

رئيس حكومة اقليم كردستان المنتهية ولايته نيجرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الغاء نظام

ادخار رواتب موظفي الاقليم، فيما قدم شكره لرئيس الحكومة الاتحادية عادل عبدالمهدي

ووزير المالية فؤاد حسين لـ”وفائهما” بالالتزامات تجاه الاقليم.

وقال

بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبه قوباد طالباني ووزير مالية الاقليم ريباز حملان،

في أربيل إن “نظام ادخار الرواتب لموظفي اقليم كردستان ملغي منذ اليوم”،

معربا عن “شكره للموظفين على تحملهم ذلك طيلة السنوات الماضية، اضافة الى قوات

البيشمركة والاسايش”.

وقدم

رئيس حكومة اقليم كردستان المنتهية ولايته “الشكر لرئيس الحكومة الاتحادية عادل

عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين لوفائهما بالالتزامات المالية تجاه الاقليم”.

وكانت

حكومة إقليم كردستان قد بدأت، في وقت سابق من اليوم الجمعة جلسة هامة لاتخاذ قرار بشأن

الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في الإقليم.

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