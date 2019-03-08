فورمولا وان: نحو منح نقطة لصاحب أفضل لفة في السباق

2019/03/08 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد تمّت الموافقة على هذا التغيير في اللوائح الرياضية لبطولة الفورمولا وان من قبل مجلس "فيا" العالمي لرياضة السيارات الخميس، ويجب الآن أن تتم المصادقة عليه من قبل المجموعة الاستراتيجية للفورمولا وان، المكونة من "فيا" والشركة المالكة والمروجة للبطولة والفرق الكبرى، بالإضافة إلى لجنة الفورمولا وان في "فيا"، على أن يجري التصويت إلكترونيا.وإذا تمت المصادقة على هذا التغيير، فسيبدأ العمل به منذ السباق الأول لهذا الموسم والمقرر في 17 الشهر الحالي في أستراليا، وعلى السائق الذي يسجل أسرع لفة في السباق أن يكون بين العشرة الأوائل في نهايته لكي يحصل على هذه النقطة، على غرار بطولة "فورمولا أي".إضافة إلى رفع حدة التحدي وتنويع الاستراتيجيات في السباقات، يبحث القيمون على البطولة منذ أشهر عدة عن تغيير نظام توزيع النقاط المعمول به منذ عام 2010 والذي يطال السائقين العشرة الأوائل على الشكل التالي: 25 نقطة للفائز ثم للمراكز من الثاني إلى العاشر 18، 15، 12، 10، 8، 6، 4، 2 و1 تواليا.وفي السنوات العشر التي تلت إنشاء بطولة العالم عام 1950، كانت النقاط تمنح للسائقين الخمسة الأوائل، فضلا عن صاحب أسرع لفة في السباق.ومن 1960 إلى 2002، وزعت النقاط على الستة الأوائل ثم الثمانية الأوائل من 2003 حتى 2009.وفي عام 1958، فاز البريطاني مايك هاوثورن بلقب السائقين بفارق نقطة واحدة عن مواطنه ستيرلينغ موس، وذلك بفضل نقطتين إضافيتين حصل عليهما نتيجة تسجيله أفضل لفة في سباقين.

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