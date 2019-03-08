2019/03/08 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V5UiF4xERxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| بغداد وطهران.. قطب الرحى) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| بغداد وطهران.. قطب الرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).