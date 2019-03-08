2019/03/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت شركة نيسان إن سيارتها المعروفة باسم "ليف" أصبحت أول سيارة كهربية تتجازت مبيعات 400 ألف مركبة.





وأضافت الشركة اليابانية في بيان لها يوم الخميس، أنه منذ إطلاق هذا الموديل في عام 2010 فإن مالكيها مجتمعين قاموا بقيادتها أكثر من 10 مليارات كيلومتر.

وأضافت نيسان أن عدد سيارات "ليف المباعة منذ إطلاقها كان كافياً لتوفير 3.8 مليون برميل من النفط سنوياً.





وأوضح الشركة اليابانية أن موديل "ليف" كان الأفضل مبيعاً في قطاع السيارات الكهربية في أوروبا خلال العام الماضي.

ويشهد سوق السيارات العالمي اهتماماً ملحوظاً مؤخراً بالمركبات الكهربية، في إطار سياسة تستهدف خفض الانعباثات الضارة.





وبحسب وكالة الطاقة الدولية، وصل عدد السيارات الكهربية والمهجنة حول العالم أكثر من 3 ملايين سيارة في عام 2017، بزيادة 54% مقارنة بعام 2016.





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