أكبر شركة لإدارة الأصول تُبدي نظرة متفائلة بشأن الأسواق الناشئة

2019/03/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ترى أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم "بلاك روك" أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون "تجارة العقد" مع عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية إلى جانب تعافي ونمو بيانات النشاط الصناعي في كافة أنحاء العالم النامي.





وقال المدير الإدارة بالشركة "عامر بساط"، أمس الخميس، إن هناك قيمة أكبر في الدول النامية على المدى الطويل مع تكالب المستثمرين على الأصول ذات العوائد المرتفعة كما أن الأسواق الناشئة تتوسع بوتيرة أسرع من الدول الأكثر صناعية، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما يوفر رياح داعمة للأوراق المالية ذات المخاطر العالية.





وأوضح بساط، وهو اقتصادي كبير سابق في صندوق النقد الدولي والذي تخصص في أسواق الدين، أن الأسواق الناشئة لم تعد فئة الأصول غير المفضلة كما اعتادت أن تكون.





ويأتي تفاؤل بلاك روك تجاه الأسواق الناشئة بالتزامن مع أفضل بداية لعام منذ عام 2012 سجلتها أسواق ديون الدول النامية هذا العام.





وذكر مدير أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم أنه من الصعب رؤية الورقة الخضراء تصعد بقوة في الوقت الذي يميل فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى إتباع نهج التحلي بالصبر بشأن تشديد موقفه النقدي.





وتابع: وبناءً على هذه الخلفية، فإنه قد يكون هناك قيمة بشكل خاص في أصول البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسا.





وأضاف أنه يتوقع مفاجآت إيجابية في البرازيل على خلفية برنامج إصلاح الرئيس جايير بولسونارو والذي يدعم العملة المحلية "الريال".





وقال إن المستثمرين قد يضطروا إلى رؤية بعض التقلبات في البداية لكن بشكل عام فإن أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية يسير في اتجاه واعد للغاية.





وفي نفس الوقت، ذكر بساط أن جنوب إفريقيا توفر فرصة استثمارية هامة، حيث يحتمل أن يصبح التجار متشائمين بشكل مفرط قبل الانتخابات المزمع عقدها في مايو المقبل.

وأشار مدير بلاك روك إلى أن العملات الآسيوية تبدو رخيصة للغاية وبخاصة الروبية الإندونيسية.





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