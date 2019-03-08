ترامب: الأسهم ستشهد ارتفاعاً قوياً حال عقد صفقة مع الصين

2019/03/08 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسواق الأسهم بالولايات المتحدة سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً للغاية حال عقد صفقة تجارية مع الصين.





وكان تقرير صحفي قد ذكر أن ترامب يضغط على مفاوضيه التجاريين لإبرام صفقة تجارية مع الصين من أجل تحفيز أسواق الأسهم قبل الانتخابات الرئاسية في 2020.





وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه بمجرد أن تتم هذه الصفقات التجارية، أعتقد أن الأسهم ستشهد ارتفاعاً كبيراً للغاية.





وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل مع الصين على إبرام صفقة تجارية، وسنرى ما سيحدث".





وكانت تقرير لوكالة "بلومبرج" قد ذكر أن الولايات المتحدة والصين على وشك إنهاء صفقة تجارية بعد المحادثات الأخيرة بين الطرفين.





وفي وقت سابق من اليوم، ذكر "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي أن ترامب يريد عقد صفقة تجارية جيدة مع الصين بغض النظر على سرعة ذلك.





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