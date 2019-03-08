2019/03/08 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، ان انفجار عجلة مفخخة في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل.وذكر شهود عيان ان الانفجار وقع امام مطعم سبايسي في حي المثنى، دون الابلاغ عن وقوع اصابات حتى اللحظة.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار سيارة مفخخة امام احد المطاعم في ايسر الموصل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار سيارة مفخخة امام احد المطاعم في ايسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).