قسد تستعد للهجوم على آخر جيوب داعش

2019/03/08 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن قواته ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو الارهابيين بحلول ظهر السبت.وأوضح مصطفى بالي أنه لم يخرج أحد من الباغوز منذ يوم الخميس.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في الشهر الماضي عن شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.



وخرج من الباغوز آلاف المدنيين والارهابيين خلال الأيام القليلة الماضية.

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