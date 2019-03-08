لأول مرة في لبنان... نساء في سلاح الجو (صور)

2019/03/08 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت وسائل إعلام لبنانية بالملازم أول الطيار شانتال كلاس (27 عاما) والملازم أول الطيار ريتا زاهر (26 عاما)، اللتين على عكس النساء العاملات في السلك العسكري، قرّرتا لعب دور "غير تقليدي".

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