انفجار سيارة مفخخة في الموصل وأنباء عن وقوع ضحايا

2019/03/08 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار في مدينة الموصل، شمالي العراق، مساء اليوم الجمعة، وسط أنباء عن سقوط ضحايا

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