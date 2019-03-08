مع استمرار الاحتجاجات... الجيش الجزائري يوجه رسالة إلى الشعب

2019/03/08 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الجيش الجزائري رسالة إلى الشعب، مع استمرار الاحتجاجات في شوارع الجزائر، اعتراضا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

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