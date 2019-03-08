خطة تأمين زيارة استشهاد الإمام الهادي {ع} تدخل حيز التنفيذ

2019/03/08 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية العمليات في الحشد الشعبي، الجمعة، عن شروع قطعات الحشد الشعبي بالانتشار في مواقعها وقواطعها لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام).

وقال مدير حركات عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "بتوجيه من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس شرعت مديرية العمليات في الحشد الشعبي باصدار اوامر العمليات والحركات والتنسيق مع القطعات للانتشار لغرض تأمين زيارة الإمام علي الهادي (عليه السلام) في ذكرى استشهاده بالتعاون والتنسيق مع بقية صنوف القوات الأمنية".وأضاف الربيعاوي، أن "قيادات قواطع العمليات صلاح الدين-سامراء-شرق دجلة قامت بنشر القطعات لتأمين طريق الزائرين والقيام بعمليات الدهم والتفتيش على ضوء معلومات استخبارية دقيقة"، مبينا أنه "تم تأمين الاسناد المدفعي والصاروخي للرد على اي موقع معادي يستخدم النيران المباشرة وغير المباشرة".وتابع، أن "الخطة تتضمن ايضا مسح الطريق وسكة القطار من قبل مديرية المتفجرات والقيام بطلعات للطيران المسير من قبل مديرية الطيران"، مشيرا إلى أن "معاونية الدعم اللوجستي شرعت هي الاخرى بتأمين كافة المستلزمات".انتهى

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