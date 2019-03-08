استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض

2019/03/08 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ دولية : الفرات نيوز} أعلنت الرئاسة الاميركية، اليوم الجمعة، أن بيل شاين، مدير الإعلام في البيت الابيض والمدير السابق لشبكة فوكس نيوز، قدم استقالته.وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة إن "بيل شاين سلم استقالته للرئيس دونالد ترامب مساء أمس الخميس»، مضيفة أن «بيل لا يزال يدعم الرئيس ترامب وبرنامجه، وسيكون مستشارا في حملة 2020 لإعادة انتخاب" ترامب.

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