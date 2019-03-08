سيارة مفخخة تستهدف موكب مدير الامن الوطني ايسر الموصل

2019/03/08 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في شرطة نينوى ، مساء الجمعة ، عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة المثنى ايسر الموصل .

وقال النقيب امير واثق لمراسلة (باسنيوز) ان"سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة موكب مدير الامن الوطني العقيد هشام الهاشمي " .

مضيفاً " اسفر الانفجار عن استشهاد مدنيين اثنين واصابة 6 اخرين في حصيلة اولية ".

مبينا ان"القوات الامنية طوقت مكان الحادث فيما نقلت سيارات اسعاف المصابين الى مشافي قريبة".

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