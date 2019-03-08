فيديو .. السيد نصر الله: محور المقاومة افشل المشروع الأميركي الإسرائيلي المدعوم من قبل أدواته الإقليمية

2019/03/08 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان محور المقاومة افشل

المشروع الأميركي الإسرائيلي المدعوم من قبل أدواته الإقليمية ضد

المنطقة ووقف بوجه تطلعات ترامب لتحقيق انجازه التاريخي المتمثل بصفقة

القرن, مبينا خلال كلمته في الذكرى الثلاثين لتأسيس هيئة دعم المقاومة

الإسلامية ان صمود المقاومة في لبنان وغزة وسوريا وإيران أسقط المشروع

التآمري الكبير على المنطقة عام ألفين وستة.

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