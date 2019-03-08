الاعلام الامني : انفجار سيارة مفخخة شرق مدينة الموصل

2019/03/08 | 20:49

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اعلنت خلية الاعلام الامني عن انفجار عجلة مفخخة في حي المثنى شرق

مدينة الموصل.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان مقتضب ، ان" السيارة المفخخة

انفجرت في حي المثنى كانت تستهدف موكب مدير الامن الوطني المقدم

هشام الهاشمي قرب مطعم "سبايسي" مما ادى الى جرح بعض افراد حمايته

بجروح

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