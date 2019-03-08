انفجار سيارة مفخخة في أيسر الموصل

2019/03/08 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أصدرت

خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن انفجار مدينة الموصل، في محافظة نينوى.

وذكرت

خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “عجلة

مفخخة انفجرت مساء اليوم، في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل”، دون مزيد

من التفاصيل.

وكان

مصدر أمني، أفاد في وقت سابق اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار، لم تعرف طبيعته بعد،

في الجانب الايسر من مدينة الموصل.

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