شهيد وجرحى بقمع الاحتلال جمعة “المرأة الفلسطينية” في غزة

2019/03/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد شخص واحد،

وإصابة 22 آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بينهم مسعفون في الجمعة ال 50 لمسيرات

العودة وكسر الحصار .

وأطلقت الهيئة الوطنية

العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اسم جمعة “المرأة الفلسطينية”، على مسيرات

كسر الحصار التي بدأ المواطنون في غزة بالخروج للمشاركة فيها، وذلك بمناسبة يوم المرأة

العالمي.

ودعت الهيئة، في بيان، أهالي غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات

“العودة” على طول السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل

بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن

القطاع.

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