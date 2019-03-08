صحة كركوك ترصد 5 شاحنات محملة بـ(بوبجي) فاسد

2019/03/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة كركوك عن رصد خمسة شاحنات محملة بمادة جبس بوبجي متجهة من محافظة نينوى إلى كركوك واتلاف جميع المواد المحمولة لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقالت الدكتورة دنيز انور مديرة شعبة الرقابة الصحية في الدائرة في تصريح خص به “النور نيوز” إنه تم ” إتلاف طن و٦٢٠ كغم من مادة الجبس، وبالتعاون مع ممثلي مكافحة الجريمة المنظمة وممثل البلدية بعد أن تم رصد خمسة شاحنات محملة بمادة جبس بوبجي متجهة من محافظة الموصل إلى كركوك.

,وتابع ” أنه تم أخذ عيّنات من المادة وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة حيث ظهرت النتيجة غير صالحة للاستهلاك البشري وتم إتلاف المواد في منطقة الطمر الصحي.





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