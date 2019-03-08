2019/03/08 | 21:25

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شاهد بالصور..



الحريق الذي اندلع في فندق "ايكَال" وسط بغداد

العراقامن

شاهد بالصور..



الحريق الذي اندلع في فندق "ايكَال" وسط بغداد

الجمعة 8 مارس 2019 - 21:11

صورة ارشيفية

الصور...

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