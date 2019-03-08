2019/03/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير الصحة، في بيان مقتضب تلقى موقع "الغدير"، أن" التفجير أسفر عن استشهاد فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، وإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة".

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة نينوى تعلن الحصيلة الأولية لتفجير أيسر الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة نينوى تعلن الحصيلة الأولية لتفجير أيسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).