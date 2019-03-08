كوب من الكاكاو يوميا يقلل من الآلام الحادة لهذا المرض

2019/03/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني عدد كبير من المرضى حول العالم، خاصة من البريطانيين، من مرض التصلب العصبي المتعدد، إلا أن دراسة بريطانية حديثة أثبتت قدرة مشروب لذيذ متوفر في جميع المنازل على التخفيف من أعراضه..



إنه الكاكاو.

فالتعب والآلام الحادة أو المزمنة المرافقة لمرض التصلب العصبي المتعدد من شأن كوب واحد من الكاكاو اللذيذ يومياً أن يقللها.هذا ما خلصت إليه الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة "أكسفورد بروكس" وجامعة "باليرمو" والتي شملت 40 من البالغين المصابين حديثاً من خلال شربهم كوباً واحداً يومياً من الكاكاو الغني بمركبات الفلافونويد ولمدة 6 أسابيع متصلة.

وتبين بنهاية المدة أنهم شهدوا تحسناً بنسبة 45% وزيادة بنسبة 80% في سرعة السير.

فالتصلب العصبي الذي يسبب صعوبة في الحركة والتوازن، واضطراب الكلام، وصعوبة البلع، ومشاكل الإعياء، والآلام الحادة، يصيب أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المتحدة، 70% منهم من النساء في الفئة العمرية 40-49، وتزداد أعراضه سوءاً بمرور الوقت.

وبحسب الأطباء، فإن استخدام الطرق الغذائية لتقليل التعب والعوامل المرتبطة به لدى المرضى تعتبر طريقة سهلة وآمنة وفعالة بتكلفة قليلة، ما يسمح للناس بالتحكم بشكل أكبر في حالتهم.

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