مصدر امني: مقتل امرأة واصابة ستة اشخاص حصيلة تفجير مدينة الموصل

2019/03/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل امرأة واصابة ستة اشخاص حصيلة تفجير الموصل.

وقال المصدر ، إن "حصيلة انفجار سيارة مفخخة في ايسر الموصل بلغت مقتل امرأة واصابة ستة اشخاص بجروح".

وكان مصدر امني افاد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته هز منطقة في الساحل الايسر من مدينة الموصل.

واعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، ان سيارة مفخخة انفجرت في الساحل الايسر من مدينة الموصل.

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