في مقولة الدولة الزبائنية!

2019/03/08 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *يحيى الكبيسي كان العامل الطائفي/ المذهبي حاضرا بشكل صريح في بنية السلطة مع تشكل الدول العراقية الحديثة بعد العام 1921، وذلك لأسباب موضوعية عديدة؛ بينها طبيعة السلطة “السنية” التي كانت قائمة في عهد الدولة العثمانية، ومن ثم طبيعة النخب العربية السنية التي تشكلت في المدن الرئيسية: بغداد والموصل والبصرة (كان المعارض الرئيس لتولي الملك […]

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