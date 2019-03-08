صور: الحشد يباغت تجمعاً لداعش بقصف صاروخي أنهى خطة لمهاجمة “مرابطة”

2019/03/08 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نفذ الحشد الشعبي، الجمعة، قصفاً صاروخياً استهدف تجمعآ لداعش في اطراف ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى.وذكر بيان للحشد، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (8 اذار 2019)، أن “قواته نفذت قصفاً صاروخياً استهدف تجمعآ لعانصر داعش، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجودهم في اطراف ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى”.وأضاف […]

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