2019/03/08 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ منتخبنا الاولمبي يفوز على نظيره القطري ودياً

08/03/2019 21:19:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

تغلب المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الجمعة، على نظيره القطري بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في الدوحة.

ودخل المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، معسكراً في الدوحة وذلك تحضيرا لتصفيات آسيا تحت 23 والتي ستنطلق بالثالث والعشرون من الشهر الحالي.

وسيلعب منتخبنا الاولمبي بالمجموعة الثالث إلى جانب منتخبات أيران واليمن وتركمنستان.





وخاض الاولمبي العراقي معسكراً نهاية العام الماضي في الدوحة، وسيخوض معسكره الثاني في الدوحة قبل خوض التصفيات الآسيوية.

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