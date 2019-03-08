2019/03/08 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد : رئيس الوزراء يفتتح مشروع دواجن في الديوانية بزيارة دون علم الحكومة المحلية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0PiuU_PX7XY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد : رئيس الوزراء يفتتح مشروع دواجن في الديوانية بزيارة دون علم الحكومة المحلية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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