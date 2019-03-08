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شاهد بالفيديو.. شاهد : رئيس الوزراء يفتتح مشروع دواجن في الديوانية بزيارة دون علم الحكومة المحلية #المربد
2019/03/08 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 0PiuU_PX7XY

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