ربع مليون فنزويلي يطلبون اللجوء للخارج في 2018

2019/03/08 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع عدد طالبي اللجوء للخارج من المواطنين بفنرويلا لنحو ربع مليون شخص خلال العام الماضي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.





وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه منذ عام 2014 تقدم نحو 414.5 ألف مواطن من فنزويلا بطلبلت اللجوء، من بينهم 60% أو ما يعادل 248.6 ألف طلب في العام الماضي فقط.





ومنذ هبوط أسعار النفط في عام 2014، اندلعت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا حيث تعتبر من أكبر مصدري الخام، إلى جانب تسارع التضخم السنوي لأكثر من مليوني في المئة.





وأضافت المفوضية أن ثلثي طلبات اللجوء المقدمة من الفنزويليين كانت إلى أمريكا اللاتينية والباقي إلى أمريكا الشمالية وبعض الدول الأوروبية.





وأوضح البيان أن إجمالي عدد الفنزويليين الذين غادروا البلاد يقدر بأكثر من 3.4 مليون.





وتزايد التوترات السياسية في الفترة الأخيرة في كاراكاس مع اندلاع احتجاجات قوية ضد الرئيس نيكولاي مادورو، وإعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





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