صحة نينوى تعلن حصيلة انفجار السيارة المفخخة في الجانب الأيسر

2019/03/08 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الجمعة،

حصيلة انفجار السيارة المفخخة في الجانب الايسر، من مدينة الموصل.

وقال مدير الصحة، في بيان مقتضب تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، أن “التفجير أسفر عن استشهاد فتاة تبلغ من العمر

13 عاماً، وإصابة 6 اشخاص بجروح مختلفة”.

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