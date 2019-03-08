وزيرة شؤون المرأة في لبنان: التحديات كثيرة وسنواجهها بخطة عمل استراتيجية

2019/03/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون المرأة، فيوليت خير الله الصفدي، أن المرأة في لبنان ما زالت تواجه الكثير من التحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

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