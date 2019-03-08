بالصور... السعودية ستكون ضمن الوجهات السياحية بين دول العالم

2019/03/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير العام لتراخيص الأنشطة السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث، المهندس عمر المبارك، عن منح الهيئة 22 إمرأة رخصا لممارسة نشاط الإرشاد السياحي في المملكة للعام الماضي 2018، إضافة إلى تقدم 108 إمرأة للحصول على رخص إرشاد سياحي لاتزال تحت الإجراء.

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