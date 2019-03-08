2019/03/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت موقع "لبنان 24" عن مصدر "مطلع" تفاصيل جديدة بشأن زيارة ديفيد ساترفيلد، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إلى لبنان.

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