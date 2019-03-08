انفجار سيارة مفخخة في الجانب الأيسر من الموصل يوقع عدداً من الضحايا

2019/03/08 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلانفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الجمعة، 8 آذار، 2019، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن "عجلة مفخخة انفجرت في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل".كما أفاد مصدر أمني بأن الانفجار وقع قرب أحد المطاعم في حي المثنى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل.وقال مدير صحة نينوى، فلاح حسن الطائي، في بيان صحفي، إن "الحصيلة الأولية للانفجار هي شهيدة واحدة، طفلة تبلغ من العمر 13 سنه، وستة جرحى".

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