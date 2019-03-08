الجزائر: مندسون وراء حريق متحف الفنون الإسلامية

2019/03/08 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام جزائرية، بنجاح قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، في إخماد حريق بالمتحف الوطني للفنون الإسلامية في العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام أن عناصر مندسة داخل المسيرات السلمية اقتحمت المتحف لمحاولة نهبه.

وأضافت أن المتظاهرين تصدوا لبلطجية حاولوا اقتحام متحف الفنون الإسلامية.

تصاعدت حدة المواجهات بين قوات الأمن الجزائرية والمتظاهرين، الذين خرجوا اليوم، للجمعة الثالثة.



في أكبر مظاهرات شعبية للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية المقررة أبريل/نيسان القادم.

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