كتلة دولة القانون تدين قرار الادارة الامريكية بوضع حركة النجباء ضمن لائحة الارهاب

2019/03/08 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت كتلة دولة القانون النيابية قرار الادارة الامريكية بوضع حركة

النجباء ضمن لائحة الارهاب .وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد : ندين باشد العبارات قرار الادارة

الامريكية وضع حركة النجباء ضمن لائحة الارهاب و نعد هذا القرار

التعسفي تجاوزا على سيادة العراق و قوانينه التي كيفت الوضع القانوني

لفصائل الحشد الشعبي .واضاف ان تعامل الادارة الامريكية مع الفصائل المتقاتلة في سوريا

بمكيالين و دعمها للتحالف العربي في اليمن و العائلة الحاكمة في

البحرين و الكيان الصهيوني في فلسطين بالضد من الشعوب المستضعفة يؤكد

فقدان المعايير الموضوعية في قرارات الولايات المتحدة .

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