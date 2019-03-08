لجنة المرأة النيابية تؤكد قرب صدور قانون ‹مناهضة العنف الأسري›

2019/03/08 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، اليوم الجمعة، عملها على إقرار قانون ‹مناهضة العنف الأسري› في وقت قريب لحماية ضحايا العنف، فيما دعت إلى تمثيل المرأة بشكل مناسب في الكابينة الوزارية للحكومة الحالية.

وقالت عضو اللجنة هيفاء الأمين لـ (باسنيوز)، إن «لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية تعمل على إقرار قانون مناهضة العنف الأسري في وقت قريب لحماية ضحايا العنف»، مبينة بأن «الرئاسات الثلاث في البلاد داعمين لإقرار ذلك القانون ويدركون مدى أهميته».

هيفاء الأمين

وأشارت الأمين، إلى أن «لجنة المرأة النيابية تدعو إلى تمثيل المرأة بشكل مناسب في الكابينة الوزارية للحكومة الحالية»، مضيفة بأن «دعوتنا تشمل أيضاً مشاركة المرأة في الاجتماعات والقرارات المهمة ضمن الطبقة السياسية لكي تكون حاضرة وفاعلة في جميع المجالات».

يذكر أن العشرات قد تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، للمطالبة بإقرار قانون ‹مناهضة العنف الأسري› ومنع الجرائم العشائرية التي ترتكب بحق النساء كجرائم «النهوة عن الزواج» و«الفصلية» و«غسل العار».





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