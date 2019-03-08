عبد المهدي معزيا بيوم الشهيد: لولا تضحياتهم لما تحققت النجاحات

2019/03/08 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مكتب عبدالمهدي في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، انه" في الأول من رجب قبل ١٦ عاماً اغتال الإرهاب التكفيري آية الله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف"، قتل الشهيد صائماً محتسباً إلى الله بعد إمامته لصلاة الجمعة في النجف الاشرف بجوار قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام"، مؤكدا، ان" الجرح عميق والمصاب اليم، فلقد علم القتلة من يسلبون من صفوفنا وعلم القتلة أن من يغتالونه هو رجل العلم والحكمة والشجاعة والرؤية الثاقبة والمواقف الخلاّقة".

وأضاف البيان، انه" اغتالوا رمزا ومرجعا للشعب العراقي قاطبة وللعالم في مقارعة النظام الظالم وحاولوا إسكات لسان الشعب العراقي الناطق لإخراج البلاد من الأوضاع التي قادت إليها سياسة المغامرات والاستبداد والعنصرية والطائفية المقيتة".

وأوضح، أن" غادرنا الشهيد بدمه ولحمه لكنه ازداد حضوراً بيننا بكلماته ومبادئه وما زرعه في نفوس شعبنا من قيم ومبادئ وسياسات لن تموت أبدا فكلماته ومواقفه في أهمية إنهاء الاحتلال، وأهمية الوحدة، وتنظيم الصفوف، والوقوف مع المرجعية الدينية العليا وكل القوى الخيرة والفعالة في شعبنا بدون أي تمييز أو تفريق ما زالت حية وماثلة إمامنا".

وتابع، انه" فلقد آمن الشهيد منذ زمن طويل وله كتابات بارزة وكلمات ومحاضرات كثيرة ربت أجيالا متعاقبة في أهمية إرساء الأسس الدستورية والقانونية الصحيحة لبناء دولة كريمة عادلة، ولإحقاق الحقوق وانتصار المظلومين والفقراء والمحرومين.



كما عمل الشهيد طويلاً لتوحيد صفوف شعبنا بكافة أطيافه، وعمل على توحيد الكلمة ووضع المناهج والمبادئ السليمة التي نستلهمها اليوم للمضي قدماً في طريق محاربة الإرهاب والعنف، وفي طريق الأعمار والبناء وتوفير الخدمات لشعبنا المضحي الباسل الشجاع".

واكد عبد المهدي بحسب البيان، انه" نجدد في يوم الشهيد العراقي في الأول من رجب ثباتنا على المنهج الذي سار عليه شهيد المحراب الحكيم وبقية الشهداء من العلماء والمتصدين ومن كافة أطياف شعبنا سواء للظلم والاستبداد أو للإرهاب والعنف فبدون التضحيات لن تتحقق النجاحات.



وقد آن الأوان بعد كل هذه التضحيات الجسام أن ينعم شعبنا بالأمن والرفاه وإقرار الحقوق".

وأشار إلى أن" نعزي مرة أخرى شعبنا، وعزاؤنا لأسرة آل الحكيم التي قدمت الشهيد تلو الشهيد ولسان حالها يقول أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة".

انتهى..م.ر

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