2019/03/08 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تقدمت وزيرة القوات الجوية الأميركية هيذر ويلسون باستقالتها، حسبما قال مسؤولون عسكريون، الجمعة.ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” قرار الوزيرة عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم نشر هوياتهم.ولم يعلن سبب الاستقالة المفاجئة لويلسن، كما لم تعلن القوات الجوية الأميركية القرار رسميا.ووافق مجلس الشيوخ على ترشيح ويلسون في مايو 2017، مما جعلها أول وزيرة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة وزيرة القوات الجوية الأميركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة وزيرة القوات الجوية الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).