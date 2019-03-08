2019/03/08 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نشرت بورصة نازداك (NAZDAQ) على برجها في ساحة تايم سكوير بمدينة نيويورك، “اسم وشعار سوق العراق للاوراق المالية” فيما اعتبره مصرفيون عراقيون مؤشراً على اشادة احدى اهم البورصات العالمية بالسوق العراقية.وتأسس سوق العراق للاوراق المالية كمؤسسة ذاتية التنظيم عام 2004 حيث استخدم سوق العراق أنظمة شركة NAZDAQ العالمية التي تستخدمها 32 بورصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بورصة نازداك الاميركية ترفع اسم وشعار سوق العراق للأوراق المالية على برجها NAS | موقع ناس الرسمي.

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