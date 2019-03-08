2019/03/08 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أصدر رئيس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، رسالة تعزية بذكرى اغتيال رجل الدين محمد باقر الحكيم، مشيداً بدوره في توحيد الشعب العراقي اجتماعياً وسياسياً.وقال عبد المهدي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (9 اذار 2019)، إنه “في الاول من رجب قبل ١٦ عاماً اغتال الارهاب التكفيري آية الله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالمهدي معزياً بذكرى اغتيال الحكيم: آن الأوان لينعم العراقيون بالرفاه NAS | موقع ناس الرسمي.

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