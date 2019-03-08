تشيلسي منزعج من قرار فيفا بشأن تفعيل حظر الانتقالات رغم الاستئناف

2019/03/08 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقرّر "فيفا" الشهر الماضي منع تشيلسي من إجراء تعاقدات لفترتي انتقالات أي حتى صيف 2020، وذلك بسبب خرقه قواعد ضم اللاعبين القُصّر، في قرار استأنفه النادي اللندني بعد ساعات "داحضاً بشكل قطعي" الخلاصة الصادرة عن المنظمة الدولية.وكان النادي اللندني ينتظر بأن يسمح له بتعزيز صفوفه بلاعبين جدد قبل أن يبت بالاستئناف الذي تقدم به، لكن لجنة الاستئناف في "فيفا" أعلنت أنّه تم رفض طلب النادي بـ"تدابير مؤقتة"، أي رفع الحظر مؤقتاً بانتظار البت بالاستئناف.وجاءت معاقبة تشيلسي على خلفية تعاقده مع لاعبين أجانب دون 18 عاماً على غرار مهاجمه السابق البوركينابي برتران تراوريه لاعب ليون الفرنسي حالياً، ويدّعي تشيلسي أن اللاعب وقّع أوراق احترافه الرسمية في 2013 بعمر الثامنة عشرة، لكن لم يتم تسجيله حتى كانون الثاني/يناير من العام التالي (2014).ويمنع الاتحاد الدولي انتقالات اللاعبين دون 18 عاما مع استثناءات على غرار انتقال عائلة اللاعب (من دولة لأخرى) لأسباب غير متعلقة بكرة القدم، أو إذا حصل الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي للاعبين بين 16 و18 عاماً.ويعدّ هذا القرار ضربة كبيرة لتشيلسي المهدد بفقدان أبرز نجومه البلجيكي إدين هازار الذي عبّر عن نيته بالرحيل إلى ناد أكبر في أكثر من مناسبة، وفي حال رحيل النجم البلجيكي الصيف المقبل، لن يكون بمقدور تشيلسي تبديله حتى صيف 2020، بعدما قرر "فيفا" ألا يعتمد نفس سيناريو ما حصل مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة حين عوقبت الأندية الإسبانية الثلاثة بسبب مخالفة مماثلة لكن تطبيق الحظر أرجىء بانتظار البت بالاستئناف.وفي حينها، رفض الاستئناف المقدم من برشلونة وأتلتيكو وأبقي على عقوبة حرمانهما من التعاقدات لفترتي انتقالات، فيما خففت العقوبة الصادرة بحق ريال إلى فترة واحدة.

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