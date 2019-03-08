محدث.. الذهب يربح 13 دولاراً عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية

2019/03/08 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت أسعار الذهب من مكاسبها لأكثر من 13 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، عقب الإفصاح عن بيانات التوظيف الشهرية إلى جانب تراجع الدولار، لتسجل مكاسب أسبوعية طفيفة.





وعزز المعدن الأصفر من مكاسبه بعد أن كشفت بيانات التوظيف الأمريكي عن إضافة وظائف بأقل من المتوقع خلال فبراير الماضي كما تسارع نمو الأجور في الفترة نفسها بوتيرة هي الأكبر منذ عام 2009.





ويتزامن مع مكاسب الذهب تراجع في أداء الأصول الخطرة، حيث أغلقت البورصات الآسيوية والأوروبية في النطاق الأحمر، كما تراجعت "وول ستريت" خلال التعاملات.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن صادرات الصين في الشهر الماضي انخفضت بنسبة 20.1%، بعد أن قفزت بنحو 9.1% في يناير السابق له.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1% أو ما يوازي 13.20 دولار ليصل إلى 1299.30 دولار للأوقية.





وخلال الأسبوع المنتهي اليوم حقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية هامشية بلغت 10 سنتات.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.9% ليسجل 1298.05 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 97.350.





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