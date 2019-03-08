توقف العمل وإغلاق المدارس في فنزويلا مع استمرار انقطاع الكهرباء

2019/03/08 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: علقت فنزويلا العمل وأغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي، حيث تسبب أسوأ انقطاع في الكهرباء خلال عقد في شل حركة معظم البلاد المضطربة بالفعل جراء التوترات السياسية والاقتصادية.





وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان لها اليوم الجمعة، إنه حدث انقطاع للكهرباء بعد ظهر الخميس بسبب مشكلة في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية ووصفت الحدث بأنه عمل "تخريبي" من جانب خصوم أيدلوجيين.





فيما ذكر الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" في تغريدة عبر تويتر: "الدعم الكامل لجميع العاملين في القطاع الكهربائي الوطني الذين يحافظون على العمل المكثف لاستعادة الخدمة".





وعانت فنزويلا من انقطاعات كبيرة للكهرباء في عامي 2008 و 2013 أثرت على أجزاء مهمة من البلاد، ولكن تم حلها في أقل من 6 ساعات.





وإلى جانب الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعاني منها فنزويلا منذ سنوات، أصبحت كاراكاس غارقة في أزمة سياسية كبيرة زاد من حدتها العقوبات التي تفرض الولايات المتحدة على نظام مادورو.





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