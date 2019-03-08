لتامين زيارة سامراء.. خطة الحشد الشعبي تدخل حيز التنفيذ

2019/03/08 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية العمليات في الحشد الشعبي، الجمعة، عن شروع قطعات الحشد الشعبي بالانتشار في مواقعها وقواطعها لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام).ونقل موقع الحشد الشعبي عن مدير حركات عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي قوله :شرعت مديرية العمليات في الحشد الشعبي باصدار اوامر العمليات والحركات والتنسيق مع القطعات للانتشار لغرض […]

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